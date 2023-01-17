Агафья Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Федор Изотович

Отец ребёнка: Изот Филиппович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Изотовна

Отец ребёнка: Изот Филиппович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изот Филиппович

Смерть
Неизвестно
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