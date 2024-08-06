Ванюрихин Игорь Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Бракосочетание
14.10.1988
Жена: (Шайхуллина) Светлана
Рождение ребёнка
15.10.1989
Сын: Ванюрихин Александр Игоревич
Мать ребёнка: (Шайхуллина) Светлана
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1991
Дочь: (Ванюрихина) Валерия Игоревна
Мать ребёнка: (Шайхуллина) Светлана
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)