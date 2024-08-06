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Ванюрихин Игорь Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Ванюрихин Степан Акимович

Мать: Ванюрихина (Ильина) Валентина Федоровна

Бракосочетание
14.10.1988

Жена: (Шайхуллина) Светлана

Рождение ребёнка
15.10.1989

Сын: Ванюрихин Александр Игоревич

Мать ребёнка: (Шайхуллина) Светлана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1991

Дочь: (Ванюрихина) Валерия Игоревна

Мать ребёнка: (Шайхуллина) Светлана

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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