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Малов Петр Владимиров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.09.1843 ст.

Дата смерти

05.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1843 ст.

Отец: Владимир Иванов

Мать: Мария Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.11.1862 ст.

Жена: Малова (Волкова) Татьяна Кириллова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1874 ст.

Сын: Малов Георгий Петров

Мать ребёнка: Малова (Волкова) Татьяна Кириллова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.08.1901 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От паралича

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