Малов Петр Владимиров
Место рождения
Дата рождения24.09.1843 ст.
Дата смерти05.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1843 ст.
Отец: Владимир Иванов
Мать: Мария Михайлова
Бракосочетание
02.11.1862 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1874 ст.
Сын: Малов Георгий Петров
Мать ребёнка: Малова (Волкова) Татьяна Кириллова
Смерть
05.08.1901 ст.
От паралича