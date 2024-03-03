Касицкий Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касицкий Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касицкий Сергей Александрович

Мать ребёнка: Касицкая (Филиппова) Тамара Семёновна

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.04.?

Дочь: (Касицкая) Вероника Александровна

Мать ребёнка: Касицкая (Филиппова) Тамара Семёновна

Инта, Инта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касицкая (Филиппова) Тамара Семёновна

Смерть
Неизвестно

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