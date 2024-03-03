Касицкий Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касицкий Сергей Александрович
Мать ребёнка: Касицкая (Филиппова) Тамара Семёновна
Рождение ребёнка
28.04.?
Дочь: (Касицкая) Вероника Александровна
Мать ребёнка: Касицкая (Филиппова) Тамара Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно