Усович Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1951
Отец ребёнка: Усович Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1964
Отец ребёнка: Усович Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1964
Отец ребёнка: Усович Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно