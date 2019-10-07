Усович Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усович Надежда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1951

Сын: Усович Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Усович Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Усович Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Усович Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Усович Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Усович Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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