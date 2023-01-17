Сорокин Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сорокин Степан Иванович
Мать: Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сорокина Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Алимпиада Гавриловна
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимпиада Гавриловна
Смерть
Неизвестно