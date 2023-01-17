Сорокин Афанасий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Афанасий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сорокин Степан Иванович

Мать: Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сорокина Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Алимпиада Гавриловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимпиада Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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