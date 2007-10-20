Шишко (Шишко) Вера Владимировна
Место рожденияЯлта
Дата рождения04.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1973
Отец: Шишко Владимир
Мать: Шишко Тамара Андреевна
Ялта
Бракосочетание
20.10.2007
Муж: Mckenzie Lee
Рождение ребёнка
17.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Mckenzie Lee
Рождение ребёнка
31.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Mckenzie Lee