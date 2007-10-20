Шишко (Шишко) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишко (Шишко) Вера Владимировна

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Место рождения

Ялта

Дата рождения

04.06.1973

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1971 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1973

Отец: Шишко Владимир

Мать: Шишко Тамара Андреевна

Ялта
Бракосочетание
20.10.2007

Муж: Mckenzie Lee

Рождение ребёнка
17.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mckenzie Lee

Рождение ребёнка
31.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mckenzie Lee

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