Каралюсов Евгений Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каралюсов Евгений Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1946

Отец: Каралюсов Даниил Порфириевич

Мать: Лебедева Полина Григорьевна

Рождение ребёнка
08.09.1964

Сын: Каралюсов Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1970

Дочь: Максаева Хана Евгеньевна

Мать ребёнка: Каралюсова Светлана Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каралюсова Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каралюсов Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Каралюсова Светлана Андреевна

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