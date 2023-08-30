Каралюсов Евгений Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1946
Рождение ребёнка
08.09.1964
Сын: Каралюсов Илья Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.05.1970
Дочь: Максаева Хана Евгеньевна
Мать ребёнка: Каралюсова Светлана Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каралюсов Илья Евгеньевич
Мать ребёнка: Каралюсова Светлана Андреевна