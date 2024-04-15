Перевалова Василиса Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Перевалов Тимофей Захарович
Отец ребёнка: Перевалов Захар Леонтьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Перевалов Михайло Захарович
Отец ребёнка: Перевалов Захар Леонтьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Перевалов Захар Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858