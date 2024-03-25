Шека (Шовлач) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шека Иван Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1789
Дочь: Шека Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Шека Иван Иванов
Крещена 25.03.1789 священником Георгием Иваницким. Воспреемница жена священника Мелания Созонтьевна Ворожбыт.
Рождение ребёнка
01.01.1807
Отец ребёнка: Шека Иван Иванов
Крещена 02.01.1807 священником Данилом Осадчим. Воспреемник Субот.
Смерть
Неизвестно