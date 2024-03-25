Шека (Шовлач) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шека (Шовлач) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Иван Иванов

Рождение ребёнка
24.03.1789

Дочь: Шека Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Шека Иван Иванов

Крещена 25.03.1789 священником Георгием Иваницким. Воспреемница жена священника Мелания Созонтьевна Ворожбыт.
Рождение ребёнка
01.01.1807

Сын: Шека Василий Иванович

Отец ребёнка: Шека Иван Иванов

Крещена 02.01.1807 священником Данилом Осадчим. Воспреемник Субот.
Смерть
Неизвестно

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