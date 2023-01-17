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Преснякова Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

09.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1959

Отец: Пресняков Алексей Иванович

Мать: Преснякова Валентина Федоровна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
17.03.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
25.07.1981

Сын: Кабанов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.05.1989

Дочь: Кабанова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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