Преснякова Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1959
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1959
Бракосочетание
17.03.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1981
Сын: Кабанов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1989
Дочь: Кабанова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности