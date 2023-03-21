Осенников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсенников Анатолий

Осенников Анатолий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осенников Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Осенникова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осенников Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Осенникова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осенникова Нина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close