Овчарик Фёдор Стефанович
Место рождения
Дата рождения11.11.1830 ст.
Дата смерти20.11.1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1830 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 89 от 11.11.1830, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=771 Отец записан с фамилией Сенченко
Смерть
20.11.1830 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 27 от 20.11.1830, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=916