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Овчарик Фёдор Стефанович

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

11.11.1830 ст.

Дата смерти

20.11.1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1830 ст.

Отец: Коворотуша (Овчарик) Стефан Дмитриевич

Мать: Коворотуша (Сенченко) Ефросиния Наумовна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 89 от 11.11.1830, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=771 Отец записан с фамилией Сенченко
Смерть
20.11.1830 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 27 от 20.11.1830, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=916

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