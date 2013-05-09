Соколов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Дмитрий Николаевич

Соколов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.05.2013

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