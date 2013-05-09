Соколов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.05.2013