Козлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван

Козлов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Чернышкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

деревня Дьяково, Старицкий уезд, Федосовская волость, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Козлов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close