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Миронов Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1964

Дата смерти

07.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
п.Ташла
Смерть
07.08.2001
Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
п.Ташла
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