Миронов Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1964
Дата смерти07.08.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Ташла
Смерть
07.08.2001
п.Ташла