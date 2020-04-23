Селиверстов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1968
Дата смерти23.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиверстова (Парамонова) Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
16.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиверстова (Парамонова) Татьяна Юрьевна
Смерть
23.04.2020