Селиверстов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1968

Дата смерти

23.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова (Парамонова) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
27.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиверстова (Парамонова) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
16.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиверстова (Парамонова) Татьяна Юрьевна

Смерть
23.04.2020

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