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Щениковъ Архипъ

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Место рождения

Глиновка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Щениковъ Степанъ Павловъ

Мать: не указана

Глиновка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Щеникова Мавра Алексеева

Глиновка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Щениковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Щеникова Мавра Алексеева

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеникова Мавра Алексеева

Смерть
1793
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