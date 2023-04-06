Щениковъ Архипъ
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Щениковъ Степанъ Павловъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Щеникова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Щениковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Щеникова Мавра Алексеева
Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеникова Мавра Алексеева
Смерть
1793