Жаворонков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Жаворонкова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
11.04.1911
Мать ребёнка: Жаворонкова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1912
Сын: Жаворонков Василий Иванович
Мать ребёнка: Жаворонкова Акулина Петровна