Лобанов Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.2005
Сын: Лобанов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.2014
Дочь: Лобанова Василина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности