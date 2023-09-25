Лобанов Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.2005

Сын: Лобанов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.2014

Дочь: Лобанова Василина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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