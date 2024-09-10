Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пухлатин Василий Киприянович Давыдович
Мать: не указана
Восприемник
24.07.1868 ст.
умершего Василия Давыдовича дочь Еатерина, то есть может быть другая ЕВ https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/58
Восприемник
18.04.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/85
Бракосочетание
20.10.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/120
Смерть
Неизвестно