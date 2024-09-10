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Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пухлатин Василий Киприянович Давыдович

Мать: не указана

Восприемник
24.07.1868 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
умершего Василия Давыдовича дочь Еатерина, то есть может быть другая ЕВ https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/58
Восприемник
18.04.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/85
Бракосочетание
20.10.1871 ст.

Муж: Котов Александр Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/120
Смерть
Неизвестно

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