(Кригер) Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кригер) Соня

(Кригер) Соня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1994

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1994

Отец: Кригер Борис

Мать: Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close