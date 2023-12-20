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Монич Дарья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1898

Дата смерти

01.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898

Отец: Монич Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монич Павел Ильич

Рождение ребёнка
18.01.1918

Сын: Монич Анатолий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: Монич Зоя Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.01.1924

Дочь: Монич Галина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.01.1973

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