Монич Дарья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1898
Дата смерти01.01.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898
Отец: Монич Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Монич Павел Ильич
Рождение ребёнка
18.01.1918
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: Монич Зоя Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.1924
Дочь: Монич Галина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.01.1973