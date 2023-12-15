Яковлев Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968
Отец: Яковлев Юрий Федорович
Мать: Яковлева Юлия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Екатерина
Мать ребёнка: Белоусова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
13.05.2013
Дочь: Яковлева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Белоусова Елена Викторовна