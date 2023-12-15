Яковлев Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968

Отец: Яковлев Юрий Федорович

Мать: Яковлева Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Екатерина

Мать ребёнка: Белоусова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
13.05.2013

Дочь: Яковлева Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Белоусова Елена Викторовна

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