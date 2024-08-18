Васильева Феодосия
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Еремеев Василий
Мать: Иванова Ирина
Бракосочетание
1831
Муж: Михайлов Иван
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Иванова Авдотья
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Рождение ребёнка
03.12.1835
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Иванова Устинья
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Рождение ребёнка
26.03.1849
Сын: Иванов Гавриил
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иванов Спиридон
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Иванова Ефимия
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Смерть
Неизвестно