Васильева Феодосия 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Феодосия

Место рождения

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Еремеев Василий

Мать: Иванова Ирина

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
1831

Муж: Михайлов Иван

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Иванова Авдотья

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Рождение ребёнка
03.12.1835

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Иванова Устинья

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Рождение ребёнка
26.03.1849

Сын: Иванов Гавриил

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иванов Спиридон

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Иванова Ефимия

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Смерть
Неизвестно

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