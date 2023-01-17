Юдина (Авдеева) Вера Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1932
Дочь: Гурина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович
Рождение ребёнка
07.11.1935
Дочь: Литвинова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Юдин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович
Рождение ребёнка
03.11.1942
Дочь: Горбатко Александра Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно