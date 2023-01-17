Юдина (Авдеева) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Авдеева) Вера Андреевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

08.09.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1932

Дочь: Гурина Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1935

Дочь: Литвинова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Юдин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1942

Дочь: Горбатко Александра Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Тихонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Александр Тихонович

Смерть
Неизвестно
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