Юдин Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения03.09.1909 ст.
Дата смерти28.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909 ст.
Отец: Юдин Тихон Корнилович
Мать: Юдина Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
12.01.1932
Дочь: Гурина Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Юдина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
07.11.1935
Дочь: Литвинова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Юдина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Юдин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Юдина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
03.11.1942
Дочь: Горбатко Александра Александровна
Мать ребёнка: Юдина Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Вера Андреевна
Смерть
28.03.1945
Лиепая, Liepāja