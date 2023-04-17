Вусинская (Дрозд) Нина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вусинская (Дрозд) Нина Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1962

Отец: Дрозд Карл Иванович

Мать: Дрозд Мария Якубовна

Бракосочетание
02.08.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1981

Сын: Вусинский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1988

Дочь: Гусева Светлана Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1990

Сын: Вусинский Николай Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
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