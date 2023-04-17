Вусинская (Дрозд) Нина Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1962
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1962
Отец: Дрозд Карл Иванович
Мать: Дрозд Мария Якубовна
Бракосочетание
02.08.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1981
Сын: Вусинский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1988
Дочь: Гусева Светлана Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1990
Сын: Вусинский Николай Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно