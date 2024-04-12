Турухина - Трусихина (Кузеванова) Екатерина Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Кузеванова) Екатерина Феодорова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Кузиванов Феодор

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1829

Муж: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Рождение ребёнка
12.08.1830

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1833

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1834

Сын: Турухин - Трусихин Павел Васильев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1836

Дочь: Хиония Васильева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1840

Сын: Турухин - Трусихин Тарасий Васильев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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