Турухина - Трусихина (Кузеванова) Екатерина Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Кузиванов Феодор
Бракосочетание
10.02.1829
Рождение ребёнка
12.08.1830
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
15.01.1833
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
28.05.1834
Сын: Турухин - Трусихин Павел Васильев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
17.04.1836
Дочь: Хиония Васильева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
24.02.1840
Сын: Турухин - Трусихин Тарасий Васильев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Смерть
Неизвестно