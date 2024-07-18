Кубышкина-Демарина (Баландина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Демарин Иван Никитич
Отец ребёнка: Кубышкин-Демарин Никита Федорович
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: (Демарина) Мария Никитична
Отец ребёнка: Кубышкин-Демарин Никита Федорович
Смерть
Неизвестно