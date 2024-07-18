Кубышкина-Демарина (Баландина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкина-Демарина (Баландина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубышкин-Демарин Никита Федорович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Демарин Иван Никитич

Отец ребёнка: Кубышкин-Демарин Никита Федорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: (Демарина) Мария Никитична

Отец ребёнка: Кубышкин-Демарин Никита Федорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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