Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1968
Дочь: (Андреева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1971
Дочь: Свободина (Андреева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1975
Дочь: Рыбнова (Андреева) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич