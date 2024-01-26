Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1968

Дочь: (Андреева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1971

Дочь: Свободина (Андреева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1975

Дочь: Рыбнова (Андреева) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

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