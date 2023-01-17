Чихутина Настасья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Чихутин Борис Козьмич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чихутин Григорий Борисович
Отец ребёнка: Чихутин Борис Козьмич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Чихутин Борис Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1861