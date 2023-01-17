Чихутина Настасья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихутина Настасья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1861

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Чихутин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Чихутин Борис Козьмич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чихутин Григорий Борисович

Отец ребёнка: Чихутин Борис Козьмич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Сын: Чихутин Иван Борисович

Отец ребёнка: Чихутин Борис Козьмич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихутин Борис Козьмич

Смерть
До 1861
Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
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