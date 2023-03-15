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Даниленко Екатерина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1869

Сын: Даниленко Даниил Ильин

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Рождение ребёнка
04.11.1871

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
29.11.1873

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
06.12.1874

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
06.12.1874

Сын: Даниленко Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Даниленко Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
13.05.1878

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Федор Ильин

Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Илия Данилов

Смерть
Неизвестно
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