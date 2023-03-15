Даниленко Екатерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1869
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Рождение ребёнка
04.11.1871
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Рождение ребёнка
29.11.1873
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Рождение ребёнка
06.12.1874
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Рождение ребёнка
06.12.1874
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Рождение ребёнка
28.06.1876
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Рождение ребёнка
13.05.1878
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Федор Ильин
Отец ребёнка: Даниленко Илия Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно