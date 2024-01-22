Аексеева (Иванова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллексеева Вероника Васильева
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Святослав Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манзуркина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Василий