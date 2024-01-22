Аексеева (Иванова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАексеева (Иванова) Людмила Ивановна

Аексеева (Иванова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Мефодьева Екатерина Мефодьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллексеева Вероника Васильева

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Святослав Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манзуркина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close