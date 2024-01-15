Недошивин Дмитрий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения21.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877
Бракосочетание
14.01.1898
Рождение ребёнка
25.01.1899
Сын: Недошивин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Недошивина (Преснякова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1902
Дочь: (Недошивина) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Недошивина (Преснякова) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно