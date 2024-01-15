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Недошивин Дмитрий Фёдоров

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877

Отец: Недошивин Фёдор Спиридонович

Мать: Недошивина (Сердцова) Варвара Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.01.1898

Жена: Недошивина (Преснякова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1899

Сын: Недошивин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Недошивина (Преснякова) Татьяна Васильевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.02.1902

Дочь: (Недошивина) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Недошивина (Преснякова) Татьяна Васильевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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