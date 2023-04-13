Ковальчук Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Прасковья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
1819

Муж: Ковальчук Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ковальчук Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ковальчук Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ковальчук Евстафий Алексеевич

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Обыватели
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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