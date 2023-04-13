Ковальчук Прасковья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ковальчук Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ковальчук Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ковальчук Евстафий Алексеевич
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Обыватели
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно