Лопатина (Раченкова) Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1894
Дочь: Лопатина Евгения Евтропиева
Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев
Рождение ребёнка
18.11.1895
Дочь: Лопатина Екатерина Евтропиева
Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев
Рождение ребёнка
15.11.1896
Сын: Лопатин Петр Евтропиев/Антропиев
Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев
Рождение ребёнка
09.03.1899
Сын: Лопатин Алексей Евтропиев/Антропиев
Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лопатина Васса Евтропиева
Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев
Смерть
Неизвестно