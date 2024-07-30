Лопатина (Раченкова) Пелагея Григорьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Раченкова) Пелагея Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раченков Григорий Иванов

Мать: Раченкова (Столкова) Елена Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Евтропий Аверкиев

Рождение ребёнка
23.12.1894

Дочь: Лопатина Евгения Евтропиева

Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев

Рождение ребёнка
18.11.1895

Дочь: Лопатина Екатерина Евтропиева

Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев

Рождение ребёнка
15.11.1896

Сын: Лопатин Петр Евтропиев/Антропиев

Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев

Рождение ребёнка
09.03.1899

Сын: Лопатин Алексей Евтропиев/Антропиев

Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лопатина Васса Евтропиева

Отец ребёнка: Лопатин Евтропий Аверкиев

Смерть
Неизвестно

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