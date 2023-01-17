Шагеева Хадича Шагеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагеева Хадича Шагеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шагей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1907

Сын: Кадыров Габдулхалик Кадырович

Отец ребёнка: Мухамметситдиков Муллакадыр Мухамметситдикович

Бикчураево, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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