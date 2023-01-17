Шагеева Хадича Шагеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шагей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1907
Сын: Кадыров Габдулхалик Кадырович
Отец ребёнка: Мухамметситдиков Муллакадыр Мухамметситдикович
Бикчураево, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно