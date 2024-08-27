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Крылков Михаил

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Место рождения

Россия, Рязанская губерния, Скопинский уезд, деревня Гудовка

Дата рождения

05.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1877

Отец: Крылков Михаил

Мать: Крылкова (Никитина) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылков Петр

Мать ребёнка: Крылкова (Карнеева) Аргипина Григорьевна

Бракосочетание
02.10.1896

Жена: Крылкова (Карнеева) Аргипина Григорьевна

Witnesses:По жениху деревни Анинской Гудовки тож билетный солдат Семен Никитин Фомкин и крестьянин собственник Василий Егоров Крылков. По невесте деревни Анинской Гудовки тож крестьянин собственник За... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1907

Дочь: Терехова (Крылкова) Анна

Мать ребёнка: Крылкова (Карнеева) Аргипина Григорьевна

Рождение ребёнка
?.09.1920

Дочь: Дьячкова (Крылкова) Софья Михайловна

Мать ребёнка: Крылкова (Карнеева) Аргипина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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