Крылков Михаил
Место рожденияРоссия, Рязанская губерния, Скопинский уезд, деревня Гудовка
Дата рождения05.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1877
Отец: Крылков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылков Петр
Мать ребёнка: Крылкова (Карнеева) Аргипина Григорьевна
Бракосочетание
02.10.1896
Witnesses:По жениху деревни Анинской Гудовки тож билетный солдат Семен Никитин Фомкин и крестьянин собственник Василий Егоров Крылков. По невесте деревни Анинской Гудовки тож крестьянин собственник За... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1907
Дочь: Терехова (Крылкова) Анна
Мать ребёнка: Крылкова (Карнеева) Аргипина Григорьевна
Рождение ребёнка
?.09.1920
Дочь: Дьячкова (Крылкова) Софья Михайловна
Мать ребёнка: Крылкова (Карнеева) Аргипина Григорьевна
Смерть
Неизвестно