Вагапова (Валитова) Гольминур
Место рожденияКугарчи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагапов Рашит Минниахметович
Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагапов Раис Мииниахметович
Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1946
Смерть
После 2005