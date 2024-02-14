Вагапова (Валитова) Гольминур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапова (Валитова) Гольминур

Место рождения

Кугарчи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагапов Рашит Минниахметович

Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагапов Раис Мииниахметович

Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Смерть
После 2005

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