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Порецкая Анна Ефимовна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Порецкий (однодворец) Федор Романович

Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Порецкий (однодворец) Иван Романович

Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феоктиста Романовна

Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович

Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович

Смерть
Неизвестно
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