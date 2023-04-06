Порецкая Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Порецкий (однодворец) Федор Романович
Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Порецкий (однодворец) Иван Романович
Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феоктиста Романовна
Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно