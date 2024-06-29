Игнашевич Поликарп Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашевич Поликарп Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Игнашевич

Мать: Игнашевич х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велько Зоя Поликарповна

Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнашевич Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Германова Евгения Поликарповна

Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнашевич Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна

Смерть
Неизвестно

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