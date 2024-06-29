Игнашевич Поликарп Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Игнашевич
Мать: Игнашевич х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Велько Зоя Поликарповна
Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнашевич Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Германова Евгения Поликарповна
Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнашевич Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: Игнашевич Ева Адамовна
Смерть
Неизвестно