(Палтанова) Анна Яковлевна
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Волкова) Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Волкова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно