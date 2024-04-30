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(Палтанова) Анна Яковлевна

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Палтанов Яков Васильевич

Мать: Палтанова (Сыромятникова) Арина Филиповна

Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Дмитрий Иванович

Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1782

Сын: Волков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Волкова) Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Волкова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович

Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно

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