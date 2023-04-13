Гунченко Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гунченко Савелий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гунченко Лукьян Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Драннникова Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно