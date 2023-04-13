Гунченко Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунченко Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гунченко Савелий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гунченко Лукьян Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Драннникова Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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