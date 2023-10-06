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Могильницкий Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1984

Жена: Могильницкая Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
21.06.1985

Дочь: Ворогушина Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1990

Сын: Могильницкий Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Могильницкая Зинаида Николаевна

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