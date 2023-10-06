Могильницкий Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1984
Рождение ребёнка
21.06.1985
Дочь: Ворогушина Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1990
Сын: Могильницкий Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Могильницкая Зинаида Николаевна