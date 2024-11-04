Мезрин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Мезрин Федор Поликарпович
Мать: не указана
Раскулачивание
Неизвестно
Место проживания: Удмуртия, Вавожский р-н, д.Красный Яр Обвинение: чл. семьи кулака Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; МВД Республики Удмуртия
Смерть
Неизвестно