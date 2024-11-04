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Мезрин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мезрин Федор Поликарпович

Мать: не указана

Раскулачивание
Неизвестно
Место проживания: Удмуртия, Вавожский р-н, д.Красный Яр Обвинение: чл. семьи кулака Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; МВД Республики Удмуртия
Смерть
Неизвестно

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