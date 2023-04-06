Зиньковский Гавриил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
07.02.1903
Рождение ребёнка
11.07.1903
Сын: Зиньковский Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна
Рождение ребёнка
18.02.1907
Сын: Зиньковский Кузьма Гаврилович
Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Сын: Зиньковский Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно