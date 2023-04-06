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Зиньковский Гавриил Леонтьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зиньковский Леонтий Стефанович

Мать: Зиньковская Мария Ивановна

Бракосочетание
07.02.1903

Жена: Зиньковская Домникия Карповна

Рождение ребёнка
11.07.1903

Сын: Зиньковский Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна

Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Зиньковский Кузьма Гаврилович

Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна

Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Зиньковский Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Зиньковская Домникия Карповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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