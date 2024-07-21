Шишкин Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Призыв на военную службу
1940
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Федорович Именной список части Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АС... Показать все
Военная служба
22.12.1942
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Федорович Именной список части Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АС... Показать все
Военная служба
22.12.1942
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Федорович Именной список части Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата и место призыва: Салысский РВК, Татарская АССР... Показать все
Военная служба
23.10.1943
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Федорович Именной список части Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Дата и место призыва: Салысский РВК, Татарская АССР... Показать все
Призыв на военную службу
1944
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Федорович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призы... Показать все
Призыв на военную службу
04.04.1944
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АСС... Показать все
Призыв на военную службу
04.04.1944
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1920 Место рождения: Нерашовский с/с Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р... Показать все
Смерть
Неизвестно