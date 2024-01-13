Теряник Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теряник Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Теряник Иван Васильевич

Отец ребёнка: Теряник Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.08.1939

Сын: Теряник Николай Васильевич

Отец ребёнка: Теряник Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Теряник Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Теряник Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теряник Василий Тимофеевич

Смерть
1985
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