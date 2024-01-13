Теряник Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Теряник Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.08.1939
Сын: Теряник Николай Васильевич
Отец ребёнка: Теряник Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Теряник Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Теряник Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985