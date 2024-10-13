Полоз Никита Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1822
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Полоз Афанасий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Полоз Семён Никитич
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Полоз Пётр Никитич
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1807 ст.
Дочь: Полоз Александра Никитична
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Полоз Сигклитикия Никитична
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Полоз Зиновия Никитична
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Полоз Параскева Никитична
Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна
Смерть
После 1822