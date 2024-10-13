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Полоз Никита Афанасьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Полоз Афанасий Тимофеевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Полоз Семён Никитич

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Полоз Макарий Никитич

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Полоз Пётр Никитич

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1807 ст.

Дочь: Полоз Александра Никитична

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Полоз Тарасий Никитич

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Полоз Сигклитикия Никитична

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Полоз Зиновия Никитична

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Полоз Параскева Никитична

Мать ребёнка: Полоз (Бойко) Александра Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1822

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